الأمن العام يصدر بيانا حول مصير الفتاة العربية المتغيبة عن منزل ذويها

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه سيصار الآن لتحويلها لإدارة حماية الأسرة والأحداث لمتابعة التحقيقات والوقوف على تفاصيل وملابسات تغيّبها واتخاذ الإجراءات الفضلى لحمايتها وضمان عدم تغيّبها عن المنزل مرة أخرى.
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