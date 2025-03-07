الأمن العام يصدر بيانا حول مصير الفتاة العربية المتغيبة عن منزل ذويها

03:12 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/723081 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ الفتاة من جنسية عربية والتي تغيّبت عن منزل ذويها في محافظة مأدبا منذ أشهر وتم التعميم عنها وإعلان رصدها أمس الخميس في محافظة الزرقاء قامت قبل قليل بتسليم نفسها لمركز أمن طارق /مديرية شرطة الزرقاء وهي بصحة جيدة. اضافة اعلان





وأكّد الناطق الإعلامي أنّه سيصار الآن لتحويلها لإدارة حماية الأسرة والأحداث لمتابعة التحقيقات والوقوف على تفاصيل وملابسات تغيّبها واتخاذ الإجراءات الفضلى لحمايتها وضمان عدم تغيّبها عن المنزل مرة أخرى.