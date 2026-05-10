الأمن العام يضع مجسم مركبة محطمة على طريق عمّان الزرقاء

الأحد، 10-05-2026 10:54 م

الوكيل الإخباري-   وضعت مديرية الأمن العام مركبة تعرضت لحادث مروري على طريق عمّان الزرقاء ضمن مبادرة توعوية تهدف إلى تعزيز الوعي المروري لدى السائقين مستخدمي الطريق، في إطار جهودها المتواصلة للحد من الحوادث المرورية، ورفع مستوى السلامة العامة على الطرق.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لحملات توعوية نفذتها المديرية تعتمد على عرض مشاهد واقعية تجسد الآثار الخطيرة للحوادث المرورية، بهدف إيصال رسالة مباشرة للسائقين حول أهمية الالتزام بقواعد السير وتجنب السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة.


وأكدت مديرية الأمن العام أن اختيار الموقع الثالث على طريق عمّان الزرقاء جاء نظراً للكثافة المرورية العالية التي يشهدها الطريق يومياً، وما يتطلبه ذلك من رفع مستوى الانتباه والالتزام لدى السائقين، خاصة في ظل تكرار الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة والتجاوزات الخاطئة.

 
 


