الأحد 2025-06-15 06:00 م
 

الأمن العام يطالب المواطنين بالبقاء في المنازل

مديرية الأمن العام
مديرية الامن العام
 
الأحد، 15-06-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري-    قالت مديرية الامن العام انه في ظل التصعيد العسكري في الإقليم، وإزاء رصد أجسام طائرة في سماء المملكة نهيب بالإخوة المواطنين البقاء في أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظًا على السلامة العامة.

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واكدت المديرية في بيان ضرورة اتباع الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

 
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