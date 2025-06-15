الأمن العام يطالب المواطنين بالبقاء في المنازل

الوكيل الإخباري- قالت مديرية الامن العام انه في ظل التصعيد العسكري في الإقليم، وإزاء رصد أجسام طائرة في سماء المملكة نهيب بالإخوة المواطنين البقاء في أماكن تواجدهم، والابتعاد عن النوافذ والأماكن المكشوفة حفاظًا على السلامة العامة.

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