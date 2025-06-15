الأمن العام يطالب المواطنين بالبقاء في المنازل

واكدت المديرية في بيان ضرورة اتباع الإرشادات والتوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.
-
أخبار متعلقة
-
إطلاق صافرات انتهاء الخطر في الأردن
-
ولي العهد يزور القيادة العامة للقوات المسلحة
-
اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات التوجيهي
-
الملك: الأردن لن يتهاون مع أي جهة تحاول العبث بأمنه واستقراره وسلامة مواطنيه
-
إطلاق صافرات الإنذار لتحذير المواطنين
-
يوم طبي مجاني في علان الثلاثاء المقبل
-
جائزة الحسن للشباب تختتم معسكرا ميدانيا لشابات من الشمال والوسط
-
شركة الكهرباء الوطنية : بدائل مستدامة تم تفعيلها منذ توقف إمدادات الغاز "مؤقتا"