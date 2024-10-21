الأمن العام يطلق حملة للتفتيش على المركبات الشهر المقبل

11:52 ص

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الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية الأمن العام الحملة الاعلامية التوعوية الشتوية (شتاء آمن) لتحسين البيئة المرورية والحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة المواطنين على الطرقات. اضافة اعلان





وقال مدير إدارة السير العميد فراس الرشيد في مداخلته على "اذاعة الأمن العام"، ان مديرية الأمن العام بدأت بتنفيذ الحملة التوعوية قبل البدء بالحملة بصورة رسمية وذلك لتجذير ثقافة السلامة المرورية بناء على توجيهات ولي العهد.



وأوضح ان هذه الحملة بالتعاون مع الاعلام الأمني وتهدف الى توضيح المخاطر المترتبة على عدم اتخاذ اجراءات السلامة العامة للمركبات قبل فصل الشتاء، وتأتي قبل اسبوع من تنفيذ الحملة على أرض الواقع، وذلك لتذكير المواطن بما يجب ان يفعل حفاظا على أمنه وسلامته.



وبما يتعلق بحملة شتاء أمن التي ستنفذ بداية الشهر المقبل، وستستمر لمدة شهر ، قال الرشيد إن الادارات المرورية ستقوم من خلال المختصين الامنيين بالكشف الحسي على تنفيذ الصيانة الوقائية للمركبات من خلال أجهزة مختصة، واعطاء المواطن تنبيه لمدة اسبوع لاجراء الصيانة اللازمة، فمثلا اذا ما تم الكشف عن المساحات وتبين انها لا تعمل سيتم وضع اشعار على النظام المروري ان السيارة التي تحمل رقم تم الكشف عليها وبحاجة لصيانة المساحات.



وفي حال كانت السيارة لا تحتاج الى اي نوع من الصيانة يتم وضع لاصق معين "ستيكرز" على زجاج المركبة ولا يتم توقيفه مرة اخرى، اما من يحتاج لاجراء صيانة يتم اعطاءه شعار ليقوم بتعديله ومن ثم سيتم رفع الاشعار عنه، ولكن في حال لم يتم تصويب الوضع خلال اسبوع سيتم اتخاذ اجراءات لعدم الامتثال، كتحويله لادارة الترخيص او تحرير مخالفة.



هذا، وستركز الحملة بحسب الرشيد على كل ما يتعلق بسلامة الطريق، كالعجلات والمساحات والانارة والمكابح، وستشمل جميع الطرق الخارجية والداخلية ولمدة شهر قابلة للتمديد بحسب اتمام الكشف عن جميع السيارات.



ودعا الرشيد المواطن الى تنفيذ المطلوب منه لصيانة مركبته، حفاظا على الارواح والممتلكات والحد من النزف على الطرقات، لأن المرحلة المقبلة بحاجة لانتباه كبير خصوصا في المناطق التي يوجد بها منحدرات.



من جهته، أوضح مدير مديرية الدفاع المدني العميد الدكتور محمد العمري ان هذه الحملة تأتي ادراكا لمدى اهمية الاعتماد على الشريك الاستراتيجي في الوقاية من الاخطار التي تحدث في فصل الشتاء، حي تراهن المديرية على وعي المواطن باخطار فصل الشتاء.



هذا، وأعدت المديرية خطة توعوية شاملة حول الاخطار التي قد يتعرض لها المواطن خلال الشتاء وما قبله، حتى يكون المواطن على دراية تامه بما قد يواجهه من مخاطر، والابتعاد عنها.



وأشار العمري الى ان التوعية احد اهم المحاور في عمل المديرية، لتحقيق رضى المواطن، عبر تقديم النصائح لهم لحمايتهم، رغم انهم قد يعتقدوا انها مبكرة، ولكن الهدف منها حمايتهم حتى اثناء التقلبات الجوية التي تسبق الدخول للشتاء.



وشدد على ضرورة الانتباه من استخدام وسائل التدفئة والتي تسبب خسائر مباشرة بالارواح والممتلكات، كابقاء الصوبة طوال الليل مشتعلة.