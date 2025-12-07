الأحد 2025-12-07 04:45 م

الأمن العام يطلق حملة للقضاء على القيادة الاستعراضية والمتهورة والتشحيط

الأمن العام يطلق حملة للقضاء على القيادة الاستعراضية والمتهورة والتشحيط
الأمن العام يطلق حملة للقضاء على القيادة الاستعراضية والمتهورة والتشحيط
الأحد، 07-12-2025 04:34 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية الأمن العام اليوم حملة توعوية بعنوان "السلامة المرورية… شراكة ومسؤولية"، في إطار جهودها المتواصلة للقضاء على ظاهرة القيادة الاستعراضية والمتهورة، التي تُعد أحد أخطر السلوكيات المسببة للحوادث المرورية وتشكل تهديدًا مباشرًا على حياة السائقين والمواطنين.اضافة اعلان


وتأتي هذه الحملة ضمن نهج مديرية الأمن العام الرامي إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع المواطنين، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد السير، مؤكدة أن تعاون المواطنين في الإبلاغ عن السلوكيات الخطرة يشكل عنصرًا رئيسيًا في مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.

وبيّنت المديرية أن حملات أمنية مكثفة تُنفّذ باستمرار من خلال مختلف الدوريات لضبط القيادة المتهورة، إلى جانب متابعة الشكاوى والملاحظات التي ترد من المواطنين حول أي سلوكيات خطرة على الطرق، عبر الرقم 0770999030 أو من خلال تطبيق 911 الذي يتيح إرسال الصور والفيديوهات لأي سلوكيات تشكل خطرًا على السلامة العامة، مع ضمان سرية البلاغات على مدار الساعة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

سلطة إقليم البترا

أخبار محلية بريزات: تراجع السياحة والظروف المالية أوقفا عطاءات البنية التحتية في البترا

الأمن العام يطلق حملة للقضاء على القيادة الاستعراضية والمتهورة والتشحيط

أخبار محلية الأمن العام يطلق حملة للقضاء على القيادة الاستعراضية والمتهورة والتشحيط

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية النائب زهير الخشمان يحرّك المياه الراكدة: اقتراح بتعديل قانون الشركات لإنصاف العمال بعد ضياع حقوقهم لسنوات

سد الوحيدي في محافظة معان

أخبار محلية "وادي الأردن": لم تسجل مشكلات فنية أو خطورة في سد الوحيدي عند فيضانه

الحنيطي يبحث مع وفد من الكونغرس تعزيز الأمن والسلم الدوليين

أخبار محلية الحنيطي يبحث مع وفد من الكونغرس تعزيز الأمن والسلم الدوليين

ا

شؤون برلمانية هل يحق لمجلس النواب زيادة النفقات في الموازنة؟

مبنى وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية وزارة التربية: التعليم المهني يشكّل استثمارا مباشرا في تنمية الوطن

5غ

فيديو منوع "من الغوطة".. مقطع فيديو مُسرَّب متداول لبشار الأسد



 






الأكثر مشاهدة