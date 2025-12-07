الأمن العام يطلق حملة للقضاء على القيادة الاستعراضية والمتهورة والتشحيط

وتأتي هذه الحملة ضمن نهج مديرية الأمن العام الرامي إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع المواطنين، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام بقواعد السير، مؤكدة أن تعاون المواطنين في الإبلاغ عن السلوكيات الخطرة يشكل عنصرًا رئيسيًا في مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها.
وبيّنت المديرية أن حملات أمنية مكثفة تُنفّذ باستمرار من خلال مختلف الدوريات لضبط القيادة المتهورة، إلى جانب متابعة الشكاوى والملاحظات التي ترد من المواطنين حول أي سلوكيات خطرة على الطرق، عبر الرقم 0770999030 أو من خلال تطبيق 911 الذي يتيح إرسال الصور والفيديوهات لأي سلوكيات تشكل خطرًا على السلامة العامة، مع ضمان سرية البلاغات على مدار الساعة.
-
أخبار متعلقة
-
بريزات: تراجع السياحة والظروف المالية أوقفا عطاءات البنية التحتية في البترا
-
"وادي الأردن": لم تسجل مشكلات فنية أو خطورة في سد الوحيدي عند فيضانه
-
الحنيطي يبحث مع وفد من الكونغرس تعزيز الأمن والسلم الدوليين
-
وزارة التربية: التعليم المهني يشكّل استثمارا مباشرا في تنمية الوطن
-
وزارة التربية : تحويل مستحقات هؤلاء العاملين للبنوك
-
رئيس مفوضي سلطة البترا يتفقد الطيبة والراجف ودلاغة بعد الأمطار الغزيرة
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل
-
السفير الياباني : اليابان تؤمن بأنه لا بديل عن الأونروا