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الأمن العام يطلق حملة وطنية للتبرع بالدم احتفاءً بعيد الاستقلال الـ79

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جانب من الحملة
 
الإثنين، 26-05-2025 11:12 ص

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية الأمن العام، اليوم الاثنين، الحملة الوطنية للتبرع بالدم في مختلف محافظات المملكة، وذلك بالتعاون مع مديرية بنوك الدم في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، تزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.

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وشهدت الحملة مشاركة واسعة من منتسبي الأمن العام من مختلف وحداته وتشكيلاته، حيث توافد المئات منهم للتبرع بالدم، في مشهد يجسد معاني التكافل والتلاحم الوطني، ويعبر عن عمق الانتماء والوفاء لقيم التضحية والعطاء.


وأكدت مديرية الأمن العام أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي استحضاراً لتضحيات الأردنيين ودورهم المشرف في بناء الوطن والدفاع عنه، مشيرة إلى أن التبرع بالدم في هذه المناسبة الوطنية يحمل رسالة رمزية تعكس روح التضامن والمسؤولية تجاه المجتمع.


وستتواصل فعاليات الحملة في عدد من مواقع مديريات الشرطة ووحدات الأمن العام في جميع أقاليم المملكة، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي لبنوك الدم وتلبية احتياجات المرضى والمصابين.

 
gnews

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