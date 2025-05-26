الأمن العام يطلق حملة وطنية للتبرع بالدم احتفاءً بعيد الاستقلال الـ79

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من منتسبي الأمن العام من مختلف وحداته وتشكيلاته، حيث توافد المئات منهم للتبرع بالدم، في مشهد يجسد معاني التكافل والتلاحم الوطني، ويعبر عن عمق الانتماء والوفاء لقيم التضحية والعطاء.
وأكدت مديرية الأمن العام أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي استحضاراً لتضحيات الأردنيين ودورهم المشرف في بناء الوطن والدفاع عنه، مشيرة إلى أن التبرع بالدم في هذه المناسبة الوطنية يحمل رسالة رمزية تعكس روح التضامن والمسؤولية تجاه المجتمع.
وستتواصل فعاليات الحملة في عدد من مواقع مديريات الشرطة ووحدات الأمن العام في جميع أقاليم المملكة، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي لبنوك الدم وتلبية احتياجات المرضى والمصابين.
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