الأمن العام يعثر على طفل متغيب منذ أيام في رغدان

الوكيل الإخباري- عثر الأمن العام على طفل يبلغ من العمر (11) عامًا، كان قد تغيب عن منزله في محافظة الزرقاء منذ عدة أيام، وذلك في منطقة رغدان وسط العاصمة عمّان، وهو بصحة جيدة.

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