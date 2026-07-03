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الأمن العام يعثر على طفل متغيب منذ أيام في رغدان

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الأمن العام
 
الجمعة، 03-07-2026 04:13 م

الوكيل الإخباري-  عثر الأمن العام على طفل يبلغ من العمر (11) عامًا، كان قد تغيب عن منزله في محافظة الزرقاء منذ عدة أيام، وذلك في منطقة رغدان وسط العاصمة عمّان، وهو بصحة جيدة.

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وأوضح الأمن العام أنه جرى فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات اللازمة تمهيدًا لتسليم الطفل إلى ذويه وفق الأصول.

 
 


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