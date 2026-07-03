الأمن العام يعثر على طفل متغيب منذ أيام في رغدان

وأوضح الأمن العام أنه جرى فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات اللازمة تمهيدًا لتسليم الطفل إلى ذويه وفق الأصول.
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