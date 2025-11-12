الأمن العام يعلن إغلاق مسار سباق آيلة للدراجات الهوائية يوم الجمعة المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الأمن العام أنه سيتم إغلاق مسار سباق آيلة (AYLA DEAD2RED) للدراجات الهوائية، الذي تنظمه هيئة أجيال السلام بإشراف من الاتحاد الأردني للدراجات، يوم الجمعة الموافق 14 تشرين الثاني 2025.

وسيتم الاغلاق بشكل كامل في كلا الاتجاهين من ساحة شركة البوتاس / غور الصافي وحتى منتجع آيلة / العقبة، اعتباراً من الساعة 02:00 فجراً وحتى الساعة 12:00 ظهراً من اليوم نفسه.



كما سيتم إغلاق المسار من محافظة العقبة باتجاه منطقة البحر الميت اعتباراً من الساعة 12:00 منتصف الليل لليوم ذاته ولحين انتهاء السباق.



ويمتد السباق لمسافة تقارب 200 كيلومتر، بمشاركة نخبة من المتسابقين من جنسيات متعددة ومن كلا الجنسين، حيث ينطلق من ساحة شركة البوتاس في غور الصافي مروراً بمناطق غور فيفا، الريشة، رحمة، قطر، وادي عربة، بئر مذكور، وصولًا إلى مدخل العقبة الشمالي – منتجع آيلة الذي يشكّل نقطة النهاية للسباق.



وأكدت مديرية الأمن العام جاهزية كوادرها لتأمين مسار السباق ومرافقة فعالياته المختلفة، بما يضمن سلامة المشاركين والمواطنين، داعية المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتعاون مع مرتبات الأمن العام لتسهيل مرور الفعالية الرياضية الأكبر من نوعها في المملكة.