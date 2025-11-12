الأمن العام يعلن إغلاق مسار سباق آيلة للدراجات الهوائية يوم الجمعة المقبل

كما سيتم إغلاق المسار من محافظة العقبة باتجاه منطقة البحر الميت اعتباراً من الساعة 12:00 منتصف الليل لليوم ذاته ولحين انتهاء السباق.
ويمتد السباق لمسافة تقارب 200 كيلومتر، بمشاركة نخبة من المتسابقين من جنسيات متعددة ومن كلا الجنسين، حيث ينطلق من ساحة شركة البوتاس في غور الصافي مروراً بمناطق غور فيفا، الريشة، رحمة، قطر، وادي عربة، بئر مذكور، وصولًا إلى مدخل العقبة الشمالي – منتجع آيلة الذي يشكّل نقطة النهاية للسباق.
وأكدت مديرية الأمن العام جاهزية كوادرها لتأمين مسار السباق ومرافقة فعالياته المختلفة، بما يضمن سلامة المشاركين والمواطنين، داعية المواطنين والسائقين إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتعاون مع مرتبات الأمن العام لتسهيل مرور الفعالية الرياضية الأكبر من نوعها في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
صحة إربد تنقل مراكز صحية إلى مواقع بديلة
-
القوات المسلحة تجلي الدفعة 16 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن
-
الأردن يشارك في اجتماع مجلس وزراء العدل العرب
-
غرفة تجارة الزرقاء تنظم يوماً وظيفياً لتوفير مئتي فرصة عمل
-
المفرق تنظم يوما علميا عن الزيتون
-
التدريب المهني تُشارك في مؤتمر عربي حول إعادة تشكيل التعليم والتدريب المهني والتقني
-
منتخب الكراتيه يضيف ميدالية فضية وبرونزيتين في دورة ألعاب التضامن الاسلامي
-
إطلاق مبادرتي "المدرسة الآمنة" و"الطريق المثالي" في المفرق