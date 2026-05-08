الأمن العام يعلن جاهزيته الكاملة لتأمين مباراة الحسين والفيصلي

الجمعة، 08-05-2026 03:32 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت مديرية الأمن العام أن مرتباتها من وحدة أمن الملاعب وقيادة إقليم أمن الشمال، وقوات الدرك، باشرت الانتشار وعلى أعلى درجات الجاهزية، لتأمين أجواء آمنة وتسهيل دخول المشجعين في مباراة فريقي الحسين إربد والفيصلي ضمن الجولة الختامية من بطولة دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.اضافة اعلان


وانتشرت كوادر الأمن العام منذ ساعات مبكرة في محيط وداخل ملعب المباراة، التي ستنطلق عند الساعة (7:45) مساءً في مدينة الأمير الحسن الرياضية، وفق خطة أمنية محكمة داخل وخارج أرض الملعب، وبما يكفل حفظ أمن وسلامة الناديين والجماهير.

وأكدت مديرية الأمن العام ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الهادفة إلى تحقيق السلامة العامة، والتعاون مع رجال الأمن فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والتنظيمية والمرورية، حيث سيشهد محيط مدينة الحسن الرياضية إغلاقات مرورية على النحو الآتي:

1- شارع المحافظة ابتداءً من مبنى محافظة إربد باتجاه دوار مدينة الحسن الرياضية "فوق نفق دوار المدينة".

2- شارع مدينة الحسن الرياضية باتجاه إشارة الرسام بالاتجاهين.

3- شارع الدفاع من إشارة الرسام باتجاه مجمع النقابات بالاتجاهين.

وبينت مديرية الأمن العام بأنها ستوفر أعلى معايير الأمن والسلامة لجميع الجماهير والموجودين، بما يضمن الحزم في الإجراء، والسلاسة في التعامل؛ للتسهيل على المواطنين، مشددة على ثقتها بوعي الجماهير الأردنية التي ستحضر لتشجيع الفريقين بروح رياضية وأخلاق عالية، ومتابعتها المستمرة لضمان سلامة الجميع.
 
 


