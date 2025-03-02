الأمن العام يفتتح محطة ترخيص بني كنانة ضمن جهود التحديث والتطوير

ويأتي افتتاح المحطة الجديدة في إطار الجهود المبذولة من مديرية الأمن العام للتسهيل على المواطنين وضمان تلبية احتياجاتهم في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار استراتيجية التحديث والتطوير، التي كانت قد أطلقتها المديرية لتعزيز جودة خدماتها.
وستوفر المحطة الجديدة مجموعة متكاملة من خدمات الترخيص، بما في ذلك إعادة ترخيص المركبات عبر مسار (Drive Thru)، الفحص الفني، نقل الملكية، تجديد رخص القيادة، إضافة إلى خدمات الرهن وفك الرهن، وذلك ضمن إجراءات سريعة وفعالة خدمة للمواطنين.
وحضر حفل الافتتاح مساعد مدير الأمن العام للسير وشؤون الأجانب، وعدد من كبار ضباط مديرية الأمن العام.
كما حضر الافتتاح محافظ اربد، ورؤساء ومدراء المؤسسات الرسمية في المنطقة، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المحلي.
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