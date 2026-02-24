الأمن العام يقيم خيما رمضانية لإفطار المسافرين في عدد من المراكز الحدودية

ومنذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، باشرت إدارة الإقامة والحدود بتقديم وجبات إفطار خفيفة، إلى جانب توزيع المياه والتمور على المسافرين أثناء عبورهم عبر المراكز الحدودية الثلاثة، بما يسهم في التخفيف عنهم وتمكينهم من أداء فريضة الصيام براحة وطمأنينة خلال تنقلهم.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج المجتمعية والإنسانية التي تنفذها مديرية الأمن العام خلال الشهر الفضيل، تأكيدا على دورها الوطني والمجتمعي في تعزيز قيم التكافل والتراحم، وحرصها الدائم على توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين والمقيمين والمسافرين.
-
أخبار متعلقة
-
جامعة الزرقاء توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة الحسين للسرطان
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
وزارة التنمية الاجتماعية تنظم إفطارا خيريًا في دار الحنان بإربد
-
الأردن: أمن المنطقة كلٌ لا يتجزأ وأي تصعيد ينعكس سلبا على السلم الدولي
-
المجلس العلمي الهاشمي الأول ينعقد في محافظتي المفرق والكرك
-
ولي العهد يستقبل الرئيس الإندونيسي لدى وصوله المملكة
-
مكافحة المخدرات تلقي القبض على ١٨ تاجراً ومروجاً للمخدرات خلال تعاملها مع ١٠ قضايا نوعية
-
مؤسسة الضمان الاجتماعي تنشر نتائج الدراسة الاكتوارية