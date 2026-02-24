الأمن العام يقيم خيما رمضانية لإفطار المسافرين في عدد من المراكز الحدودية

الأربعاء 2026-02-25 12:20 ص

الثلاثاء، 24-02-2026 11:15 م

الوكيل الإخباري-   أقامت مديرية الأمن العام خيماً رمضانية في مراكز حدود المدورة والعمري وجابر، وذلك ضمن مبادرة إفطار الصائمين من المسافرين عبر المعابر الحدودية.

ومنذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، باشرت إدارة الإقامة والحدود بتقديم وجبات إفطار خفيفة، إلى جانب توزيع المياه والتمور على المسافرين أثناء عبورهم عبر المراكز الحدودية الثلاثة، بما يسهم في التخفيف عنهم وتمكينهم من أداء فريضة الصيام براحة وطمأنينة خلال تنقلهم.


وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج المجتمعية والإنسانية التي تنفذها مديرية الأمن العام خلال الشهر الفضيل، تأكيدا على دورها الوطني والمجتمعي في تعزيز قيم التكافل والتراحم، وحرصها الدائم على توفير بيئة آمنة ومريحة للمواطنين والمقيمين والمسافرين.

 
 


