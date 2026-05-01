الأمن العام يكثّف حملاته البيئية والتوعوية في مختلف محافظات المملكة

وشهدت مواقع التنزّه والتجمّعات الطبيعية حضوراً ميدانياً لمرتبات الإدارة الملكية لحماية البيئة والشرطة المجتمعية، ومختلف وحداتها الميدانية حيث باشرت تنفيذ برامج توعوية مباشرة بين الزوّار والمتنزهين، ركزت على رفع الحس البيئي وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية في المحافظة على نظافة الأماكن العامة وصون مكوّناتها الطبيعية من مظاهر التلوث.
كما تضمنت الحملات توزيع أكياس مخصّصة لجمع النفايات على المتنزهين، وتقديم رسائل وإرشادات توعوية تحثّ على عدم ترك المخلفات في مواقع التنزّه، والتعامل الحضاري مع البيئة باعتبارها إرثاً وطنياً يجب الحفاظ عليه.
وأكدت مديرية الأمن العام أن هذه الحملات تأتي ضمن نهج مؤسسي مستمر لتعزيز منظومة الحماية البيئية والرقابة الميدانية، داعية المواطنين والزوار إلى التعاون والالتزام بالتعليمات والإرشادات البيئية، والمشاركة الفاعلة في صون البيئة الوطنية.
