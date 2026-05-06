الأمن العام يُكرِّم السائقين المتميزين

الأربعاء 2026-05-06 06:50 م

الأمن العام يُكرِّم السائقين المتميزين

الوكيل الإخباري-   كرّمت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عدداً من السائقين المتميزين، تقديراً لالتزامهم بقواعد وأولويات المرور، وذلك ضمن فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، وفي إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية.اضافة اعلان


وكرّم مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد المهندس عمر القرعان، خلال الحفل الذي أقيم في مبنى الإدارة، عدد من السائقين العسكريين والمدنيين من مختلف محافظات المملكة، لاسيما أولئك الذين حافظوا على سجل مروري خالٍ من المخالفات.

كما شمل الحفل تكريم الفائز بالمسابقة المرورية التي نظمتها المديرية، بالإضافة إلى تكريم الفائز بمسابقة تصميم أفضل شعار يعكس رسالة المناسبة، وبما يسهم في دعم حملات التوعية المرورية والحد من الحوادث وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية.

وأكدت مديرية الأمن العام أن هذا التكريم يأتي تقديراً للسلوك المروري الإيجابي، وتحفيزاً للسائقين على الالتزام، بما يعزز نشر الثقافة المرورية ويرسّخ مفاهيم السلامة على الطرق.

وأشارت إلى مواصلة الإدارات المرورية تنفيذ برامجها وأنشطتها التوعوية المتخصصة، بالتعاون مع إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، ضمن فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، بهدف رفع مستوى الوعي المروري وتحقيق بيئة مرورية أكثر أماناً واستدامة لمستخدمي الطريق.
 
 


