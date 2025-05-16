الأمن العام يكشف حقيقة ما جرى في الرابية

وأكد أن ما حدث هناك لم يتعدَّ التعامل مع إحدى المركبات بداخلها أحد الأشخاص رفض الامتثال لرجال الأمن، وحاول اجتياز إحدى النقاط الأمنية، وتم إيقاف مركبته وإلقاء القبض عليه، وبوشر التحقيق معه.
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