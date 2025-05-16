الجمعة 2025-05-16 11:18 م
 

الأمن العام يكشف حقيقة ما جرى في الرابية

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الجمعة، 16-05-2025 08:42 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن ما يُثار عن وجود حدث أمني في منطقة الرابية غير صحيح .اضافة اعلان


وأكد أن ما حدث هناك لم يتعدَّ التعامل مع إحدى المركبات بداخلها أحد الأشخاص رفض الامتثال لرجال الأمن، وحاول اجتياز إحدى النقاط الأمنية، وتم إيقاف مركبته وإلقاء القبض عليه، وبوشر التحقيق معه.

 
gnews

أحدث الأخبار

العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث

منوعات تطورات الحالة الصحية للملك تشارلز .. وقصته مع بائعة الزهور

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية مندوباً عن جلالة الملك .. رئيس الوزراء يشارك في القمة العربية

وزارة العدل

أخبار محلية قضايا تعود إلى عام 1960 في طريقها للإتلاف بمحاكم أردنية

البنك الدولي

عربي ودولي البنك الدولي يعود للعمل في سوريا .. وبرامج جديدة تركز على الاستقرار والنمو

تعبيرية

فلسطين أطفال القطاع يموتون جوعًا وقصفًا .. نداء عاجل من اليونيسف

وزير الأوقاف محمد الخلايلة

أخبار محلية تحذير شديد اللهجة من وزير الأوقاف لمرتكبي هذه الأفعال

أرشيفية

أخبار محلية وزير الأوقاف يكشف تفاصيل هامة عن سبب الوفيات في حج العام الماضي

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يكشف حقيقة ما جرى في الرابية



 
 





الأكثر مشاهدة