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الأمن العام يكشف سبب وفاة 4 أشخاص في الزرقاء

الأمن العام
الأمن العام
 
السبت، 28-06-2025 06:06 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه على إثر إسعاف أربعة أشخاص ووفاتهم، وإصابة خامس بحالة سيئة، كلٌّ على حدة في مدينة الزرقاء مساء يوم الخميس وصباح يوم الجمعة، وبأعراضٍ متشابهة، شُكّل فريق تحقيقي من إدارة المختبرات والأدلّة الجرمية والبحث الجنائي وشرطة الزرقاء، وبالتنسيق المباشر مع الطب الشرعي.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنه وبعد تشريح الجثث من قِبَل الطب الشرعي وأخذ العينات اللازمة التي أُرسلت إلى إدارة المختبرات والأدلّة الجرمية، تم إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة، حيث تبيّن وجود نسب مرتفعة من مادة الكحول الميثيلي في العينات.

وتابع الناطق الإعلامي أنّ التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على تفاصيل الحادثة كافة، مؤكدًا أنه لم ترد منذ صباح يوم الجمعة أية حالات جديدة بالأعراض ذاتها.
 
gnews

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