الأمن العام يكشف سبب وفاة 4 أشخاص في الزرقاء

وأكّد الناطق الإعلامي أنه وبعد تشريح الجثث من قِبَل الطب الشرعي وأخذ العينات اللازمة التي أُرسلت إلى إدارة المختبرات والأدلّة الجرمية، تم إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية اللازمة، حيث تبيّن وجود نسب مرتفعة من مادة الكحول الميثيلي في العينات.
وتابع الناطق الإعلامي أنّ التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على تفاصيل الحادثة كافة، مؤكدًا أنه لم ترد منذ صباح يوم الجمعة أية حالات جديدة بالأعراض ذاتها.
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