 
الخميس 2024-12-19 01:33 م
 

الأمن العام يكشف عن موقع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد

وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية
الخميس، 19-12-2024 12:48 م
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية انتقلت من داخل إدارة البحث الجنائي في منطقة العبدلي لموقعها الجديد في منطقة المقابلين / مركز أمن المقابلين القديم / شارع زياد الجيوسي / قرب مديرية شرطة جنوب عمان اضافة اعلان

 
وتهيب مديرية الأمن العام بجميع المواطنين ابتداءً من اليوم عند الحاجة لمراجعة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستفادة من خدماتها عبر التوجه للموقع الجديد .

الموقع الجديد
 
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