الأمن العام يكشف عن موقع وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الجديد

وتهيب مديرية الأمن العام بجميع المواطنين ابتداءً من اليوم عند الحاجة لمراجعة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية والاستفادة من خدماتها عبر التوجه للموقع الجديد .
الموقع الجديد
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