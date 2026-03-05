الأمن العام يكشف غموض وفاة سيدة بعمان ويلقي القبض على الجاني

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه ورد اليوم تقرير التشريح من المركز الوطني للطبّ الشرعي الذي بيّن أنّ هناك شبهة جنائية في وفاتها وعلّل سبب الوفاة بالاختناق الناتج عن كتم النفس.
وتابع الناطق الإعلامي أنّه فور ورود التقرير شُكّل فريق تحقيقي من البحث الجنائي وإقليم العاصمة، حيث قام بجمع المعلومات والأدلة من مسرح الجريمة وحصر الاشتباه بأحد الأشخاص (حفيد المغدورة)، وأُلقي القبض عليه وبالتحقيق معه اعترف بخنق المغدورة بقصد السرقة وستتم إحالته للقضاء.
