 
الأحد 2024-10-13 03:24 م
 

الأمن العام يلقي القبض على ستة أشخاص من مثيري الشغب في الوحدات

أرشيفية من إزالة البسطات في الوحدات
أرشيفية من إزالة البسطات في الوحدات
الأحد، 13-10-2024 02:46 م
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ لجنة مشتركة من الجهات المعنية والأمن العام نفّذت حملة لإزالة عدد من البسطات والتعديات على الطريق العام في منطقة الوحدات، حيث تم إنذار أصحاب تلك البسطات لأكثر من مرة بعد إعطائهم عدداً من المهل لتصويب الأوضاع .اضافة اعلان

 
وأكّد الناطق الإعلامي أنّه في أثناء عملية الإزالة قام عدد من الأشخاص بالاعتراض والقيام بأعمال شغب وتم التعامل معهم بالقوة المناسبة وإلقاء القبض على ستة منهم فيما تابعت اللجنة عملها بإزالة التعديات .
 
gnews

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