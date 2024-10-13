الأمن العام يلقي القبض على ستة أشخاص من مثيري الشغب في الوحدات

وأكّد الناطق الإعلامي أنّه في أثناء عملية الإزالة قام عدد من الأشخاص بالاعتراض والقيام بأعمال شغب وتم التعامل معهم بالقوة المناسبة وإلقاء القبض على ستة منهم فيما تابعت اللجنة عملها بإزالة التعديات .
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