السبت 2026-06-06 06:01 م

الأمن العام يميط اللثام عن تفاصيل جريمة حسبان البشعة

الأمن العام يميط اللثام عن تفاصيل جريمة حسبان البشعة
الأمن العام يميط اللثام عن تفاصيل جريمة حسبان البشعة
 
السبت، 06-06-2026 03:54 م
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه ورد بلاغ بعد ظهر هذا اليوم لمديرية شرطة جنوب عمّان بقيام أحد الأشخاص بالدخول لأحد المراكز  الاجتماعية الخاصة ( لا يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية )في منطقة حسبان في لواء ناعور والقيام بإطلاق النار على زوجته العاملة في المركز وموظفين داخل المركز، مما أدّى إلى وفاة زوجته واثنين من الموظفين. اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي أنّ عثر على مطلق النار متوفيا جراء اصابته بعيار ناري جار التحقق من مصدره 

وأكد أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أنّ خلافات عائلية كانت السبب وراء ارتكاب الجريمة، حيث تمت مباشرة التحقيق ونقل الجثث للطب الشرعي وما زال التحقيق جارياً.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

فلسطين 6 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مركز إيواء غرب غزة

ز

أخبار محلية وزير الثقافة: فعاليات جديدة في القبو ومضمار الخيل بمهرجان جرش

ز

أخبار الشركات "ستاد" تختتم بطولتها الأولى بجوائز تتجاوز 10 آلاف دولار ومشاركة قياسية بعدد اللاعبين

ز

أخبار محلية تركيب أجهزة تتبع إلكتروني على مركبات نقل السماد العضوي في الطفيلة

ن

أخبار محلية وزارة الاستثمار: تعديلات "تنظيم البيئة الاستثمارية" جاءت بمشاورات مع القطاع الخاص والمستثمرين

ن

أخبار محلية الأردن يدين استهداف دورية للجيش اللبناني ومقتل ضباط وعسكري

ز

اقتصاد محلي صادرات المملكة الصناعية تنمو 2.6% بالربع الأول من العام الحالي

الأردن ولبنان وفلسطين في مجموعة واحدة ببطولة غرب آسيا للناشئين لكرة السلة

أخبار محلية الأردن ولبنان وفلسطين في مجموعة واحدة ببطولة غرب آسيا للناشئين لكرة السلة



 
 






الأكثر مشاهدة

 