الأمن العام يميط اللثام عن تفاصيل جريمة حسبان البشعة

وأضاف الناطق الإعلامي أنّ عثر على مطلق النار متوفيا جراء اصابته بعيار ناري جار التحقق من مصدره
وأكد أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أنّ خلافات عائلية كانت السبب وراء ارتكاب الجريمة، حيث تمت مباشرة التحقيق ونقل الجثث للطب الشرعي وما زال التحقيق جارياً.
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