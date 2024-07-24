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الأمن العام ينشر مقطع لحادث سير ويسأل المواطنين : من تسبب بالحادث ؟

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الأربعاء، 24-07-2024 11:13 ص

 

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت مديرية الأمن العام اليوم الاربعاء مقطع فيديو لحادث سير. وقالت المديرية في منشور: "من تسبب بالحادث، وما هي المخالفة؟؟؟ " . 


واضافت : " في الفيديو المرفق، تم ارتكاب مخالفة خطيرة من قبل أحد السائقين، نجم عنها حادث مروري، فمن تسبب بالحادث، وما هي المخالفة المرتكبة، وما عقوبتها؟ "


وقالت المديرية " #ملاحظة: هذه المادة ليست للوم أحد الأطراف، ونرجو الابتعاد عن ذلك، فالهدف نشر التوعية بأنواع المخالفات الخطيرة وآثارها، سائلين الله السلامة لكلا السائقين، وللأردنيين ومن حلّ بينهم، ولكم جميعاً " .

 

 

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