الأمن العام ينظم فعاليات توعوية بحدائق الحسين بمناسبة يوم المرور العالمي

وتتواصل الفعاليات حتى يوم غد السبت، بتنظيم من الإدارات المرورية وبالتعاون مع إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، عبر مجموعة من الأنشطة التوعوية الحديثة والتفاعلية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، مع تركيز خاص على فئتي الشباب والأطفال.
وشهدت الفعاليات إقبالًا لافتًا من العائلات والزوار، حيث تضمنت معرضًا مروريًا رقميًا استعرض أحدث التقنيات والإحصائيات المرورية، إلى جانب محطات توعوية متنقلة وأجهزة لمحاكاة قيادة المركبات، إضافة إلى نظارات الواقع الافتراضي التي أتاحت للحضور تجربة المخاطر المرورية بصورة واقعية وآمنة.
كما اشتملت الأنشطة على حديقة مرورية تعليمية خُصصت للأطفال، بهدف ترسيخ السلوك المروري السليم لديهم منذ الصغر، فيما أضفت العروض الموسيقية التي قدمتها موسيقات الأمن العام أجواءً ترفيهية وتوعوية في الوقت ذاته.
-
أخبار متعلقة
-
العقبة تطلق حملة "روحها بترد الروح" باسترداد نقدي يصل إلى 25% لتنشيط السياحة الداخلية
-
نقابة الصيادلة تقر التقريرين المالي والإداري وتؤكد تطوير الخدمات والتحول الرقمي
-
أبو عبيد: نادي الحسين يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه
-
"المتقاعدين العسكريين" تؤجل أقساط القروض الشخصية (السلف) لشهر أيار
-
فادي أبو عريش يكتب: تضحيات في السياحة لم تؤخذ بالاعتبار
-
الحسين إربد بطلا لدوري المحترفين للمرة الثالثة على التوالي
-
وزير الشباب: رابط إلكتروني لقياس اهتمامات الشباب بحضور مباريات النشامى
-
الحكومة تكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم