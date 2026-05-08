الأمن العام ينظم فعاليات توعوية بحدائق الحسين بمناسبة يوم المرور العالمي

الجمعة، 08-05-2026 11:06 م

الوكيل الإخباري-  تواصلت في حدائق الحسين، اليوم الجمعة، فعاليات توعوية مرورية نظّمتها مديرية الأمن العام، احتفالًا بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لنشر الثقافة المرورية وتعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث.

وتتواصل الفعاليات حتى يوم غد السبت، بتنظيم من الإدارات المرورية وبالتعاون مع إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، عبر مجموعة من الأنشطة التوعوية الحديثة والتفاعلية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، مع تركيز خاص على فئتي الشباب والأطفال.


وشهدت الفعاليات إقبالًا لافتًا من العائلات والزوار، حيث تضمنت معرضًا مروريًا رقميًا استعرض أحدث التقنيات والإحصائيات المرورية، إلى جانب محطات توعوية متنقلة وأجهزة لمحاكاة قيادة المركبات، إضافة إلى نظارات الواقع الافتراضي التي أتاحت للحضور تجربة المخاطر المرورية بصورة واقعية وآمنة.


كما اشتملت الأنشطة على حديقة مرورية تعليمية خُصصت للأطفال، بهدف ترسيخ السلوك المروري السليم لديهم منذ الصغر، فيما أضفت العروض الموسيقية التي قدمتها موسيقات الأمن العام أجواءً ترفيهية وتوعوية في الوقت ذاته.

 
 


