الأمن العام ينظم ندوة بعنوان “الأمن والاستقرار في الأردن: إنجازات متواصلة في عهد جلالة الملك”

الوكيل الإخباري- نظّمت مديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، في أكاديمية الشرطة الملكية، ندوة وطنية بعنوان: "الأمن والاستقرار في الأردن: إنجازات متواصلة في عهد جلالة الملك"، تزامناً مع احتفالات المملكة بالعيد الرابع والستين لميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وذكرى تولّي جلالته سلطاته الدستورية.





وجاء تنظيم الندوة تأكيداً على النهج المؤسسي الذي انتهجته مديرية الأمن العام في ظل الرؤية الملكية السامية، وترسيخاً لمسيرة التحديث والتطوير التي شهدها الجهاز خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى مفهوم الأمن الشامل القائم على الاستدامة والشراكة المجتمعية.



وحضر الندوة مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد الدكتور محمد العمري، وعضو مجلس الأعيان فاضل الحمود، والدكتور مهند المبيضين، إلى جانب عدد من كبار ضباط الأمن العام وممثلين عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأكاديميين ووجهاء وشيوخ من المجتمع المحلي.

