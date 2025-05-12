الأمن العام يُنظّم ندوة حول عمل الشرطة النسائية ويستعرض قصص نجاحها الميدانية

وقال مساعد مدير الأمن العام للقضائية بالانابة ، العميد نورز هاكوز أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار سعي مديرية الأمن العام المتواصل إلى تطوير منظومتها المؤسسية، وإبراز الدور الريادي للمرأة في العمل الأمني، بما يُجسّد رؤية الأمن العام في الشراكة المجتمعية المستدامة.
وأضاف أن هذه الندوة جاءت لتُسلّط الضوء على الإنجازات البارزة التي حققتها الشرطة النسائية في الأردن، والدور المتنامي الذي تؤديه في تعزيز سيادة القانون وحماية الحقوق، ضمن إطار استراتيجية مديرية الأمن العام لإدماج النوع الاجتماعي، وتفعيل القرار الأممي رقم 1325 المتعلق بالمرأة والأمن والسلام.
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