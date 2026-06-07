الأمن العام ينعى الدردور

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الوكيل الإخباري- نعى مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيد الله عبد ربه المعايطة وجميع منتسبي مديرية الامن العام اليوم الأحد بمزيد من الحزن والاسى المرحوم باذن الله الشرطي محمد نضال كريم الدردور. اضافة اعلان





تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء .



انا لله وانا اليه راجعون





