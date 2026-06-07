الأمن العام ينعى الدردور

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء .
انا لله وانا اليه راجعون
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