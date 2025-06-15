الأمن العام ينعى الرعود وعيال عواد والرواجفة والقطاونة

11:18 ص

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الوكيل الإخباري- نعى مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله عبدربه المعايطة، وجميع منتسبي مديرية الامن العام، بمزيد من الحزن والاسى، المرحومين باذن الله اضافة اعلان





- الوكيل علي محمد عبد ربه الرعود



- الرقيب سالم نعيم سالم عيال عواد



- الـرقيب احـمـد عـدنـان احـمـد الرواجـفة



- العريف محمود نواف سليمان القطاونة



ونشرت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، النعي لكل منهم منفصلا، في الصحف اليومية.



إنا لله وإنا اليه راجعون..