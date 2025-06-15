الأمن العام ينعى الرعود وعيال عواد والرواجفة والقطاونة

- الوكيل علي محمد عبد ربه الرعود
- الرقيب سالم نعيم سالم عيال عواد
- الـرقيب احـمـد عـدنـان احـمـد الرواجـفة
- العريف محمود نواف سليمان القطاونة
ونشرت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، النعي لكل منهم منفصلا، في الصحف اليومية.
إنا لله وإنا اليه راجعون..
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