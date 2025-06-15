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الأمن العام ينعى الرعود وعيال عواد والرواجفة والقطاونة

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأحد، 15-06-2025 11:18 ص
الوكيل الإخباري-   نعى مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله عبدربه المعايطة، وجميع منتسبي مديرية الامن العام، بمزيد من الحزن والاسى، المرحومين باذن اللهاضافة اعلان


- الوكيل علي محمد عبد ربه الرعود

- الرقيب سالم نعيم سالم عيال عواد

- الـرقيب احـمـد عـدنـان احـمـد الرواجـفة

- العريف محمود نواف سليمان القطاونة

ونشرت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، النعي لكل منهم منفصلا، في الصحف اليومية.

إنا لله وإنا اليه راجعون..
 
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