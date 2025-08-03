الأمن العام ينعى المرابحة والسردية

الوكيل الإخباري- نعى مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وجميع منتسبي مديرية الامن العام، بمزيد من الحزن والاسى، المرحومين باذن الله الرائد مالك وهبي عودة المرابحة والشرطي حمد عوض السردية.

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