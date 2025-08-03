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الأمن العام ينعى المرابحة والسردية

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأحد، 03-08-2025 07:51 ص

الوكيل الإخباري-  نعى مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، وجميع منتسبي مديرية الامن العام، بمزيد من الحزن والاسى، المرحومين باذن الله الرائد مالك وهبي عودة المرابحة  والشرطي حمد عوض السردية.

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ونشرت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، النعي لكل منهم منفصلا، في الصحف اليومية.

 
 
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