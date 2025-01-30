الأمن العام ينفذ حملة التبرع بالدم "بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا" وتشهد إقبالاً كبيراً

وشملت الحملة كافة تشكيلات ووحدات مديرية الأمن العام في مختلف محافظات المملكة، تعبيراً عن اعتزازهم وانتمائهم للوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة، وتجسيداً للدور الإنساني والاجتماعي الذي يوجه إليه جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبدالله الثاني، والمبذول خدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم.
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