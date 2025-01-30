الأمن العام ينفذ حملة التبرع بالدم "بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا" وتشهد إقبالاً كبيراً

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الوكيل الإخباري- نفذت مديرية الأمن العام، بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، الحملة الوطنية للتبرع بالدم "بعيدك سيدنا.. نخوتنا بدمنا"، والتي شهدت إقبالاً كبيراً من منتسبي الأمن العام بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الثالث والستين. اضافة اعلان





وشملت الحملة كافة تشكيلات ووحدات مديرية الأمن العام في مختلف محافظات المملكة، تعبيراً عن اعتزازهم وانتمائهم للوطن والقيادة الهاشمية الحكيمة، وتجسيداً للدور الإنساني والاجتماعي الذي يوجه إليه جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبدالله الثاني، والمبذول خدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم.