الخميس 2025-05-01 05:56 م
 

الأمن العام ينفذ حملة بيئية ضمن مبادرة "صيف آمن" للحفاظ على المواقع الطبيعية

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الخميس، 01-05-2025 03:42 م
الوكيل الإخباري-   باشرت مديرية الأمن العام  تنفيذ فعاليات مبادرتها "صيف_آمن" في المواقع الطبيعية والسياحية في محافظات المملكة.اضافة اعلان


 وتهدف الحملة إلى نشر التوعية والتثقيف وتوفير بيئة آمنة للمواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن السلوكيات السلبية مع بداية فصل الصيف
 
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