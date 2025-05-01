الأمن العام ينفذ حملة بيئية ضمن مبادرة "صيف آمن" للحفاظ على المواقع الطبيعية

وتهدف الحملة إلى نشر التوعية والتثقيف وتوفير بيئة آمنة للمواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن السلوكيات السلبية مع بداية فصل الصيف
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