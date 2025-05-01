الأمن العام ينفذ حملة بيئية ضمن مبادرة "صيف آمن" للحفاظ على المواقع الطبيعية

03:42 م

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الوكيل الإخباري- باشرت مديرية الأمن العام تنفيذ فعاليات مبادرتها "صيف_آمن" في المواقع الطبيعية والسياحية في محافظات المملكة. اضافة اعلان





وتهدف الحملة إلى نشر التوعية والتثقيف وتوفير بيئة آمنة للمواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن السلوكيات السلبية مع بداية فصل الصيف