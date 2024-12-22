الأمن العام ينفذ حملة تبرع بالدم للمرضى الراقدين على أسرة الشفاء

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، وبإيعاز من مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، حملة للتبرع بالدم لصالح بنك الدم في مديرية الخدمات الطبية الملكية.

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وجاءت الحملة امتدادا لسلسلة حملات تنفذها المديرية، بالتعاون مع الخدمات الطبية الملكية، ووزارة الصحة، لتعزيز مخزون بنوك الدم، ضمن التزام المديرية بتعزيز قيم التكافل، وتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين للدم من المرضى والراقدين على أَسِّرَة الشفاء.