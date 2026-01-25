الأحد 2026-01-25 06:40 م

الأمن العام ينفّذ حملة توعوية شاملة لتعزيز مفاهيم السلامة العامة في مدارس المملكة

بعد الطفيلة والشوبك .. تأخير دوام طلبة المدارس الحكومية في محافظة جديدة
مدارس
 
الأحد، 25-01-2026 04:35 م
الوكيل الإخباري-   مع بدء الفصل الدراسي الثاني، باشرت مديرية الأمن العام، من خلال مختلف وحداتها وتشكيلاتها المختصة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تنفيذ حملة توعوية وإرشادية شاملة في مدارس المملكة، بهدف تعزيز مفاهيم السلامة العامة داخل البيئة المدرسية.اضافة اعلان


وتضمنت الحملة سلسلة من البرامج التوعوية التي نفذتها الإدارات المرورية بالتعاون مع إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، والهادفة إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية لدى الطلبة، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وحماية الطلبة ومستخدمي الطريق. 

كما نفذت كوادر الدفاع المدني محاضرات توعوية وتطبيقات عملية داخل المدارس، تناولت أبرز إجراءات السلامة العامة وسبل التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تعريف الطلبة بمبادئ الإسعافات الأولية وكيفية التصرف السليم في المواقف الطارئة.
 
 


