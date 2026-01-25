الأمن العام ينفّذ حملة توعوية شاملة لتعزيز مفاهيم السلامة العامة في مدارس المملكة

وتضمنت الحملة سلسلة من البرامج التوعوية التي نفذتها الإدارات المرورية بالتعاون مع إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، والهادفة إلى ترسيخ مفاهيم السلامة المرورية لدى الطلبة، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وحماية الطلبة ومستخدمي الطريق.
كما نفذت كوادر الدفاع المدني محاضرات توعوية وتطبيقات عملية داخل المدارس، تناولت أبرز إجراءات السلامة العامة وسبل التعامل مع الحالات الطارئة، إلى جانب تعريف الطلبة بمبادئ الإسعافات الأولية وكيفية التصرف السليم في المواقف الطارئة.
