الثلاثاء 2026-05-12 09:41 م

الأمن العام ينفذ خطته الشاملة لموسم الحج

الثلاثاء، 12-05-2026 09:23 م
الوكيل الإخباري-   باشرت مديرية الأمن العام تنفيذ خطتها الأمنية والإنسانية الخاصة بموسم الحج، عبر منظومة متكاملة من الإجراءات الميدانية والتنظيمية والخدمية، بهدف تسهيل حركة عبور حجاج بيت الله الحرام، وتوفير أعلى درجات الرعاية والأمن والسلامة لهم منذ لحظة مغادرتهم وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة.اضافة اعلان


وأكدت المديرية أنها سخّرت مختلف إمكاناتها البشرية والعملياتية لإنجاح الخطة، وبما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات، وانسيابية الحركة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معيقات قد تواجه الحجاج خلال رحلتهم.

واتخذت إدارتي الإقامة والحدود وأمن الجسور سلسلة من الإجراءات التنظيمية والخدمية المتقدمة، شملت تعزيز الجاهزية الميدانية، وزيادة أعداد الكوادر العاملة، وتبسيط إجراءات العبور، بما يسهم في تسريع حركة الحجاج وتقديم الخدمات لهم بكفاءة عالية، في صورة تعكس مستوى الاحترافية والتنسيق الذي تعمل به مديرية الأمن العام خلال موسم الحج.

وفي السياق ذاته، كثّفت إدارة الدوريات الخارجية انتشارها على الطرق المؤدية إلى المنافذ الحدودية، ووفّرت مرافقة أمنية لقوافل الحجاج، حفاظاً على سلامتهم وضماناً لانسيابية الحركة المرورية، إلى جانب الجاهزية العالية للتعامل مع أي طارئ أو ظرف قد يطرأ أثناء تنقلهم.

وعلى الصعيد الإنساني، تواصل كوادر الدفاع المدني تقديم خدمات الإسعاف والرعاية الطبية للحجاج على مدار الساعة، من خلال فرق متخصصة وآليات مجهزة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة لضيوف الرحمن خلال رحلة سفرهم.

وأكدت مديرية الأمن العام أن خطتها الخاصة بموسم الحج تنفذ بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، ضمن نهج مؤسسي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات الأمنية والإنسانية للحجاج، وتجسيد رسالة الأمن العام في خدمة المواطنين وضيوف المملكة، وتعزيز قيم الرعاية والإنسانية التي يحرص الأردن على ترسيخها في مختلف المناسبات الدينية والوطنية.
 
 


