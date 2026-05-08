الأمن العام يواصل حملاته البيئية والتوعوية في المتنزهات والمواقع الطبيعية

ونفذت كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة، وبالتعاون مع إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية والوحدات الميدانية المختصة، جولات رقابية وتوعوية شملت عدداً من مواقع التنزه والتجمعات الطبيعية، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على النظافة العامة والحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على البيئة والمظهر الحضاري.
وتضمنت الحملات توزيع أكياس مخصصة لجمع النفايات على مرتادي المتنزهات، إلى جانب تقديم رسائل وإرشادات توعوية أكدت أهمية التخلص السليم من المخلفات وعدم تركها في المواقع الطبيعية، حفاظاً على جمالية الأماكن العامة ومكوناتها البيئية.
وأكدت مديرية الأمن العام استمرار تنفيذ هذه الحملات ضمن خططها الهادفة إلى تعزيز الرقابة البيئية وترسيخ الشراكة المجتمعية في حماية البيئة، مشددة على أهمية تعاون الجميع والالتزام بالقوانين والتعليمات البيئية، للحفاظ على المواقع الطبيعية باعتبارها جزءاً من الثروة الوطنية والإرث البيئي للمملكة.
