الأمن العام يواصل حملاته البيئية والتوعوية في المتنزهات والمواقع الطبيعية

الوكيل الإخباري- واصلت مديرية الأمن العام تنفيذ حملاتها البيئية والتوعوية في مختلف مناطق المملكة، ضمن جهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة وتعزيز السلوك المسؤول لدى المواطنين والزوار.

ونفذت كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة، وبالتعاون مع إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية والوحدات الميدانية المختصة، جولات رقابية وتوعوية شملت عدداً من مواقع التنزه والتجمعات الطبيعية، بهدف رفع مستوى الوعي البيئي وترسيخ ثقافة المحافظة على النظافة العامة والحد من السلوكيات السلبية التي تؤثر على البيئة والمظهر الحضاري.



وتضمنت الحملات توزيع أكياس مخصصة لجمع النفايات على مرتادي المتنزهات، إلى جانب تقديم رسائل وإرشادات توعوية أكدت أهمية التخلص السليم من المخلفات وعدم تركها في المواقع الطبيعية، حفاظاً على جمالية الأماكن العامة ومكوناتها البيئية.