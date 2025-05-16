الأمن العام يواصل حملة "صيف آمن"

وقد واصلت المديرية تنفيذ الحملة اليوم، بهدف نشر التوعية والتثقيف، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، بعيدًا عن السلوكيات السلبية التي تتزامن مع بداية فصل الصيف، مثل إشعال الحرائق، والسباحة غير الآمنة، والإضرار بالبيئة.
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