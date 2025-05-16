الجمعة 2025-05-16 05:38 م
 

الأمن العام يواصل حملة "صيف آمن"

ان
جانب من الحملة
 
الجمعة، 16-05-2025 03:52 م

الوكيل الإخباري- تواصل مديرية الأمن العام تنفيذ فعاليات حملتها الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والمواقع الطبيعية والسياحية، والحد من الحوادث، وذلك ضمن مبادرة "صيف-آمن".

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وقد واصلت المديرية تنفيذ الحملة اليوم، بهدف نشر التوعية والتثقيف، وتوفير بيئة آمنة للمواطنين، بعيدًا عن السلوكيات السلبية التي تتزامن مع بداية فصل الصيف، مثل إشعال الحرائق، والسباحة غير الآمنة، والإضرار بالبيئة.

 
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