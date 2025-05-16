الأمن العام يواصل حملة "صيف آمن"

الوكيل الإخباري- تواصل مديرية الأمن العام تنفيذ فعاليات حملتها الهادفة إلى الحفاظ على البيئة والمواقع الطبيعية والسياحية، والحد من الحوادث، وذلك ضمن مبادرة "صيف-آمن".

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