الأمن العام يودّع بعثة جديدة من مرتباته للمشاركة في مهام حفظ السلام الدولية

الوكيل الإخباري- ودّعت مديرية الأمن العام، اليوم الأحد، دفعة جديدة من ضباطها المغادرين للمشاركة في مهام قوات حفظ السلام الدولية، كمراقبين دوليين في كل من إفريقيا الوسطى وقبرص، وذلك بحضور مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب.

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وتأتي هذه المشاركة امتداداً للدور الريادي الذي تضطلع به مديرية الأمن العام في دعم مساعي الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات والصراعات المسلحة، حيث تسهم الكفاءات الأمنية الأردنية في حفظ النظام، وتقديم الدعم الإنساني، وبناء جسور الثقة في المجتمعات المضطربة.