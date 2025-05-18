الأمن العام يودّع بعثة جديدة من مرتباته للمشاركة في مهام حفظ السلام الدولية

وتأتي هذه المشاركة امتداداً للدور الريادي الذي تضطلع به مديرية الأمن العام في دعم مساعي الأمن والسلم الدوليين، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات والصراعات المسلحة، حيث تسهم الكفاءات الأمنية الأردنية في حفظ النظام، وتقديم الدعم الإنساني، وبناء جسور الثقة في المجتمعات المضطربة.
وأكدت المديرية أن مشاركاتها المستمرة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام تعكس الصورة المشرقة للأردن، وتجسّد التزامه الثابت بالواجبات الإنسانية والأمنية، انسجاماً مع التوجهات الملكية السامية في دعم الأمن والاستقرار العالميين.
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