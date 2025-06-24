الثلاثاء 2025-06-24 11:38 م
 

الأمن العام يودع مرتباته المشاركين في مهام حفظ السلام الدولية

الأمن العام يودع مرتباته المشاركين في مهام حفظ السلام الدولية
ضباط في مديرية الامن العام
 
الثلاثاء، 24-06-2025 10:58 م

الوكيل الإخباري-   ودعت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من ضباطها المشاركين في مهام قوات حفظ السلام الدولية كمراقبين دوليين في جمهورية الكونغو، بحضور مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب.

اضافة اعلان


وتأتي هذه المشاركة امتداداً لسعي المديرية لمواصلة أدورها الأمنية والإنسانية على المستوى الدولي، وبما يبقي الأردن عنصراً حيوياً وفاعلاً في إرساء دعائم الأمن والسلام الدوليين بكل تميز وفاعلية.

 
gnews

أحدث الأخبار

بعد 12 يوما من الإغلاق.. المصلون يعودون للأقصى

فلسطين بعد 12 يوما من الإغلاق.. المصلون يعودون للأقصى

ارشيفية

عربي ودولي تقييم استخباراتي أمريكي يشير إلى أن الضربات على إيران لم تدمر المواقع النووية

الأمن العام يودع مرتباته المشاركين في مهام حفظ السلام الدولية

أخبار محلية الأمن العام يودع مرتباته المشاركين في مهام حفظ السلام الدولية

مزارع يرش المبيدات على شجرة

أخبار محلية حملة رش في المزار الشمالي لمكافحة الحشرتين القرمزية والشمعية

حفل افتتاح عدد من المشاريع التنموية التي أقامتها بلدية الرمثا

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية: البلديات أساس التنمية المستدامة في الأردن

نتنياهو

عربي ودولي نتنياهو: حققنا نصرا تاريخيا على إيران

قوات الاحتلال

فلسطين اقتحامات إسرائيلية بالضفة

ارشيفية

فلسطين العثور على جثة جندي اسرائيلي مفقود في خان يونس



 
 





الأكثر مشاهدة