الأمن العام يودع مرتباته المشاركين في مهام حفظ السلام الدولية

الوكيل الإخباري- ودعت مديرية الأمن العام، اليوم الثلاثاء، دفعة جديدة من ضباطها المشاركين في مهام قوات حفظ السلام الدولية كمراقبين دوليين في جمهورية الكونغو، بحضور مساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب.

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