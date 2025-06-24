الأمن العام يودع مرتباته المشاركين في مهام حفظ السلام الدولية

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لسعي المديرية لمواصلة أدورها الأمنية والإنسانية على المستوى الدولي، وبما يبقي الأردن عنصراً حيوياً وفاعلاً في إرساء دعائم الأمن والسلام الدوليين بكل تميز وفاعلية.
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