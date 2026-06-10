الأمن العام يوزع ملصقات داعمة للنشامى في مباريات كأس العالم

وتأتي هذه المبادرة تعبيراً عن الفخر بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني، وتعزيزاً لأجواء الدعم والمؤازرة الشعبية خلال مشواره العالمي في المونديال وتمثيل الأردن في أكبر المحافل الكروية الدولية.
وشاركت كافة التشكيلات والوحدات العاملة في الميدان في توزيع الملصقات على المركبات والتواصل مع المواطنين، معبرةً عن أمنياتها للمنتخب الوطني بالتوفيق والنجاح في مبارياته المقبلة، ومؤكدةً أن هذا الدعم يجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجاز التاريخي للمنتخب، ويعكس روح الوحدة والانتماء التي تجمع الأردنيين خلف راية الوطن.
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