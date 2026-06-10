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الأمن العام يوزع ملصقات داعمة للنشامى في مباريات كأس العالم

باشرت مديرية الأمن العام، الأربعاء، بتوزيع ولصق ملصقات داعمة للمنتخب الوطني الأردني على مركبات المواطنين في مختلف محافظات المملكة، دعما لـ"النشامى" قبيل مشاركتهم المرتقبة في مباريات كأس العالم لعام 20
الأمن العام يوزع ملصقات داعمة للنشامى
 
الأربعاء، 10-06-2026 07:09 م
الوكيل الإخباري-   باشرت مديرية الأمن العام، الأربعاء، بتوزيع ولصق ملصقات داعمة للمنتخب الوطني الأردني على مركبات المواطنين في مختلف محافظات المملكة، دعما لـ"النشامى" قبيل مشاركتهم المرتقبة في مباريات كأس العالم لعام 2026.اضافة اعلان


وتأتي هذه المبادرة تعبيراً عن الفخر بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني، وتعزيزاً لأجواء الدعم والمؤازرة الشعبية خلال مشواره العالمي في المونديال وتمثيل الأردن في أكبر المحافل الكروية الدولية.

وشاركت كافة التشكيلات والوحدات العاملة في الميدان في توزيع الملصقات على المركبات والتواصل مع المواطنين، معبرةً عن أمنياتها للمنتخب الوطني بالتوفيق والنجاح في مبارياته المقبلة، ومؤكدةً أن هذا الدعم يجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجاز التاريخي للمنتخب، ويعكس روح الوحدة والانتماء التي تجمع الأردنيين خلف راية الوطن.
 
 


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