الأمن العام يوضح تفاصيل التعامل مع التجمع الاحتجاجي في البترا

وأكد الناطق الإعلامي في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري أن اولئك الأشخاص قاموا برشق القوة الأمنية بالحجارة مما استدعى التعامل معهم بالقوة المناسبة، حيث جرى تفريقهم وضبط عدداً منهم وبوشرت التحقيقات في الحادثة لإتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرارها مستقبلاً .
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