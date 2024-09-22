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الأمن العام يوضح تفاصيل التعامل مع التجمع الاحتجاجي في البترا

الامن العام
الأمن العام
الأحد، 22-09-2024 06:26 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن مجموعة من الأشخاص تجمعوا في لواء البترا ظهر اليوم  ومحاولة الاعتداء على  مركبات النقل داخل اللواء .اضافة اعلان


وأكد الناطق الإعلامي في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري  أن اولئك الأشخاص قاموا برشق القوة الأمنية بالحجارة مما استدعى التعامل معهم بالقوة المناسبة، حيث جرى تفريقهم وضبط عدداً منهم  وبوشرت التحقيقات في الحادثة لإتخاذ الإجراءات التي  تضمن عدم تكرارها مستقبلاً .
 
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