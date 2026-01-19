الأمن العام يوضّح تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين بعمان

وأضاف الناطق الإعلامي أنّه جرى التحرّك للمكان وتسلّم الطفل وإيداعه لإدارة حماية الأسرة والأحداث والتي باشرت التحقيق في ظروف العثور عليه ومتابعة قضيته.
وتابع أنه جرى بعد عرضه على الأطباء والتأكّد من وضعه الصحي وأنه بحالة جيدة، تم الاحتفاظ به داخل إحدى دور الرعاية لحمايته وضمان سلامته.
مؤكدًا أنه جرى تحديد والدة الطفل والبحث جارٍ عنها لمتابعة التحقيق والوقوف على ظروف وملابسات العثور عليه دون حماية أو رعاية.
