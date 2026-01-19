الثلاثاء 2026-01-20 01:01 ص

الأمن العام يوضّح تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين بعمان

الأمن العام يوضّح تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين بعمان
مديرية الأمن العام
 
الإثنين، 19-01-2026 10:54 م
الوكيل الإخباري-   أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين من العمر شرق العاصمة، حيث أكّد أنّه في يوم الجمعة الماضي ورد بلاغ لمديرية شرطة شرق عمّان وإدارة حماية الأسرة والأحداث بالعثور على طفل هائم على وجهه ويبلغ من العمر عامين، في محيط مستشفى التوتنجي بمنطقة سحاب.اضافة اعلان


وأضاف الناطق الإعلامي أنّه جرى التحرّك للمكان وتسلّم الطفل وإيداعه لإدارة حماية الأسرة والأحداث والتي باشرت التحقيق في ظروف العثور عليه ومتابعة قضيته. 

وتابع أنه جرى بعد عرضه على الأطباء والتأكّد من وضعه الصحي وأنه بحالة جيدة، تم الاحتفاظ به داخل إحدى دور الرعاية لحمايته وضمان سلامته.

مؤكدًا أنه جرى تحديد والدة الطفل والبحث جارٍ عنها لمتابعة التحقيق والوقوف على ظروف وملابسات العثور عليه دون حماية أو رعاية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

البنك العربي وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة يوقعان اتفاقية تعاون لإصدار البطاقة الجامعية الذكية

أخبار الشركات البنك العربي وجامعة العلوم التطبيقية الخاصة يوقعان اتفاقية تعاون لإصدار البطاقة الجامعية الذكية

الصقيع

الطقس الحالة الجوية في الاردن خلال الأيام الأربعة المقبلة

مبنى نقابة الصحفيين الأردنيين

أخبار محلية لجنة نقابة الصحفيين تكرم مجلس التطوير التربوي في تربية الزرقاء الأولى

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية "الخدمة والإدارة العامة" تنشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة مدير عام صندوق توفير البريد الثلاثاء

الأمن العام يوضّح تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين بعمان

أخبار محلية الأمن العام يوضّح تفاصيل العثور على طفل يبلغ عامين بعمان

كابيتال بنك يختتم حملة حسابات التوفير ويعلن عن الفائزين بجائزة 100 ألف دينار

أخبار الشركات كابيتال بنك يختتم حملة حسابات التوفير ويعلن عن الفائزين بجائزة 100 ألف دينار

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة

فلسطين بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة

أونروا

فلسطين الأونروا تحذر من تفش غير مسبوق للأمراض في غزة



 






الأكثر مشاهدة