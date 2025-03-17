الأمن العام يوضّح تفاصيل الفيديو المتداول لحدث يعتدي على آخر بواسطة أداة حادّة

وتابع أنه جرى ضبطهما وتقدّم الأول بشكوى بقيام الحدث الثاني بالاعتداء عليه بواسطة أداة حادّة في منطقة اليد في وقت سابق، فيما تقدّم الحدث الثاني بشكوى بقيام الحدث الأول بقيام الآخر بالاعتداء عليه بواسطه أداة حادّة في منطقة الوجه وهو ما ظهر في الفيديو، واحتصلا على تقريرَين طبيين بأن حالتيهما حسنة، وستتم إحالتهما للمدعي العام للأحداث بعد إنهاء التحقيقات.
ودعا الناطق الإعلامي الجميع عدم التهويل والمبالغة عند نشر الأخبار وعدم نشر أية أخبار أو فيديوهات إلا بعد التأكد من تفاصيلها كافّة من مصادرها الرسمية تجنّباً للمساءلة والملاحقة القانونية.
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