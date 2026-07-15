الأمن العام يوضح تفاصيل حادثة الاعتداء على مركبة في القويسمة

وقال الناطق الإعلامي إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة شرق عمّان بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في المنطقة، مضيفاً أن المشاجرة تسببت بإلحاق أضرار بثلاث مركبات، وتم ضبط أطراف المشاجرة وبوشر التحقيق بالحادثة.
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