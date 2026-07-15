الأمن العام يوضح تفاصيل حادثة الاعتداء على مركبة في القويسمة

11:24 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الليلة الماضية ، والذي ظهر خلاله شخص يعتدي على مركبة في منطقة القويسمة بالعاصمة عمّان. اضافة اعلان





وقال الناطق الإعلامي إنه ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة شرق عمّان بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في المنطقة، مضيفاً أن المشاجرة تسببت بإلحاق أضرار بثلاث مركبات، وتم ضبط أطراف المشاجرة وبوشر التحقيق بالحادثة.





