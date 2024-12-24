الأمن العام يوضّح تفاصيل فيديو الاعتداء على سائق في عمان

حيث جرى التحرك للمكان والتحقيق في الحادثة وضبط الطرف الثاني وبوشر التحقيق معه للوقوف على ملابسات الحادثة وتوديعها للقضاء.
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