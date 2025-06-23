الإثنين 2025-06-23 08:31 م
 

الأمن العام يوضّح سبب حجز مركبة الشخص الذي ظهر يبكي بإربد

مديرية الأمن العام
الامن العام
 
الإثنين، 23-06-2025 07:14 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام التفاصيل كافّة التي تخصّ فيديو المركبة التي ظهر صاحبها وهو يبكي مدّعيا أنها وسيلته الوحيدة للعلاج وتم حجزها لانتهاء ترخيصها. اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّ معظم ما ورد على لسانه غير صحيح ويجافي الحقيقة ويؤكد أنّ إحدى دوريات النجدة أوقفت المركبة التي كان يقودها ذلك الشخص في لواء الطيبة في محافظة إربد الساعة الرابعة فجراً اليوم، وليس أمام مستشفى كما ادّعى في الفيديو،  إذ تبيّن أنّ المركبة منتهية الترخيص منذ عام وليست مسجّلة باسمه وجرى تسليمها للمركز الأمني بناء على ذلك.

وتابع أنه وعند وصول الشخص للمركز الأمني جرى تسليم المركبة له بموجب تعهد بترخيصها واستلمها وغادر المركز دون أن يتم حجزها دون طلب مالكها الاصلي بحسب الاجراءات المتبعة وسيتم استدعاء ذلك الشخص لوحدة الجرائم الإلكترونية للتحقق من ملابسات ما تم نشره واختلاقه لادّعاءات غير واقعية واتخاذ الإجراء المناسب حياله . 

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع وقبل نشر مثل تلك الفيديوهات الرجوع للمصادر الرسمية والتأكد  من ملابساتها قبل النشر لعدم المساهمة بنشر ما هو مضلل ومخالف للحقيقة.
 
gnews

أحدث الأخبار

أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، وقالت إن الهجوم انتهاك صارخ لسيادة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي. وأضافت قطر إنها تحتفظ بحق

عربي ودولي قطر تدين بشدة الهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية

صورة لتواجد قوات أميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق

عربي ودولي تفعيل الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد الأميركية في العراق

نقلت فوكس نيوز عن مصادر أميركية أن الجيش الأميركي استعد للهجوم الإيراني على قواعده وكان يتوقعه ولم يفاجأ.

عربي ودولي فوكس نيوز: الجيش الأميركي استعد للهجوم الإيراني على قواعده

قاعدة العديد الجوية

عربي ودولي إيران تعلن بدء رد "قوي" على الهجمات الأميركية

https://www.alwakeelnews.com/story/735401

عربي ودولي وزارة الدفاع القطرية: اعترضنا هجمة صاروخية استهدفت قاعدة العديد الجوية

العيسوي عشائر بني خالد

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي الحسبان والعبادلة

الدوحة

عربي ودولي رويترز: سماع دوي انفجارات في سماء الدوحة

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يوضّح سبب حجز مركبة الشخص الذي ظهر يبكي بإربد



 
 





الأكثر مشاهدة