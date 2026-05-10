الأمن العام يوضّح قضية هتك عرض أحداث من قبل أحد الأشخاص

الأحد، 10-05-2026 08:38 م
الوكيل الإخباري-   أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل قضية هتك عرض أحداث من قبل أحد الأشخاص داخل منزله (جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ).اضافة اعلان


وأكّد الناطق الإعلامي أنّ بلاغاً ورد لإدارة حماية الأسرة حول قيام أحد الأشخاص في العاصمة بالاعتداء جنسياً على ثلاثة أحداث داخل منزله، حيث تم تحديد هوية الأحداث وجرى استدعاؤهم، كما وتقدّم ذووهم بشكوى بذلك وأُلقي القبض على ذلك الشخص، وجرت إحالته للمدعي العام لمحكمة الجنايات الكبرى الذي قرّر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن تهمة هتك العرض.
 
 


