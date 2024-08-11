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الأمن العام: 27 نزيلا اجتازوا امتحان الثانوية العامة

إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل




 

الأحد، 11-08-2024 03:29 م

الوكيل الإخباري-   أكد مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي، أن السياسات الإصلاحية التي تتبعها مديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، خاصة البرامج التعليمية والتأهيلية، تثمر في كل عام عن نجاحات متميزة.


وأضاف أن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لديهم الفرص الكاملة للعودة إلى مسارات الحياة الطبيعية في حال امتلكوا الرغبة والإرادة، وأن الوجود داخل مراكز الإصلاح لم يعد مانعا من تحقيق النجاح، بل صار لدى الكثيرين سببا في بناء مستقبل أفضل.


وبين أن 27 نزيلا تمكنوا من النجاح، بعد أن عملت مراكز الإصلاح وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم على تهيئة الأجواء المناسبة لهم داخل مراكز الإصلاح ضمن 4 مدارس افتتحت في مراكز مختلفة، مع تعيين ضابط ارتباط من وزارة التربية والتعليم لمتابعة أمور تتعلق بنزلاء مراكز الإصلاح أثناء الدراسة أو أداء الامتحانات داخل 15 قاعة امتحانية في مراكز الإصلاح.


وأشار إلى أن مدير الأمن، اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، أوعز بإتاحة الفرصة لأهالي النزلاء الناجحين بالتواصل معهم هاتفيا ومن خلال زيارات خاصة، إضافة إلى تكريمهم باحتفال رسمي تنظمه مديرية الأمن العام، تحفيزا لهم ودافعا للاستمرار في بناء الذات وصناعة التغيير.

gnews

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