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الأمن العام: 30 ألف اتصال على هاتف الطوارئ 911 منذ بداية عطلة العيد

الأمن العام يحذّر من رابط احتيالي يرد على هواتف المواطنين يدعوهم للدخول للحصول على سجّل للمخالفات
الامن العام
 
الثلاثاء، 01-04-2025 11:44 م

الوكيل الإخباري-   تلقى هاتف الطوارئ 911 ما يقارب الـ 30 ألف اتصال من صباح يوم العيد حتى السادسة من مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

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وبين رئيس فرع البلاغات في مديرية العمليات والسيطرة الرائد محمد الدوايدة، أن جميع هذه المكالمات جرت الاستجابة لها من خلال كوادر مديرية العمليات والسيطرة (متلقي البلاغات) بشكل فوري وجرى تحويل 10 آلاف بلاغ منها لمختلف تشكيلات مديرية الأمن العام وتم تسديدها واتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها جميعًا من الوحدات ذات الاختصاص وحسب ما تقتضيه الحاجة.

 
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