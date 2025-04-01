الأمن العام: 30 ألف اتصال على هاتف الطوارئ 911 منذ بداية عطلة العيد

وبين رئيس فرع البلاغات في مديرية العمليات والسيطرة الرائد محمد الدوايدة، أن جميع هذه المكالمات جرت الاستجابة لها من خلال كوادر مديرية العمليات والسيطرة (متلقي البلاغات) بشكل فوري وجرى تحويل 10 آلاف بلاغ منها لمختلف تشكيلات مديرية الأمن العام وتم تسديدها واتخاذ الإجراءات اللازمة إزائها جميعًا من الوحدات ذات الاختصاص وحسب ما تقتضيه الحاجة.
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