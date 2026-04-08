الأربعاء 2026-04-08 11:01 م

الأمن: العثور على جثة أربعيني في سلحوب

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الأربعاء، 08-04-2026 12:16 ص
الوكيل الإخباري-   عثرت الأجهزة الأمنية مساء الثلاثاء على جثة رجل أربعيني في منطقة سلحوب، وفق ما أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي.اضافة اعلان


وقال السرطاوي إن الأجهزة الأمنية تحركت فور تلقي البلاغ إلى موقع الحادث، وتبين أنه لا توجد على الجثة أي آثار شدة أو عنف.

وأضاف أنه سيتم تحويل الجثة إلى الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.
 
 


