الأمن: خطط أمنيّة ومرورية بالتزامن مع مباراة المنتخب الوطني والأرجنتين

11:27 ص

الوكيل الإخباري- دعت مديرية الأمن العام الجماهير الراغبة بحضور فعالية متابعة مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الأرجنتيني، صباح غد الأحد ، في المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون، والمواقع الأخرى في المحافظات والتي خُصّصت لبث المباراة، إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية والإرشادات الأمنيّة لضمان سلامة الجميع وانسيابية الدخول والخروج. اضافة اعلان





وأكّدت المديرية أن أبواب الموقع ستفتح أمام الجمهور قبل وقت كافٍ في منتصف الليل، فيما تنطلق المباراة عند الساعة الخامسة صباحاً، داعية الجماهير إلى الحضور قبل موعد المباراة بوقت كافٍ، والتعاون مع رجال الأمن العام والمنظّمين، والالتزام بالمناطق المخصّصة للجمهور والعائلات والإعلاميين وذوي الإعاقة.



وأكّدت المديرية أنّه تم وضع خطط أمنيّة ومرورية للتسهيل على الجماهير الراغبة بالحضور، داعية إلى ضرورة المحافظة على المداخل والمخارج والممرات مفتوحة، وعدم التجمهر في المناطق غير المخصّصة، والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمواقع.



كما دعت الجماهير إلى عدم إدخال أي مواد قد تؤثّر على سلامة الحضور أو الموقع، حفاظاً على سلامة الجمهور وطبيعة الموقع التاريخية والمحافظة على نظافة الموقع .



وتمنّت مديرية الأمن العام التوفيق للمنتخب الوطني خلال المباراة، متمنيةً من الجميع التعاون مع رجال الأمن العام الذين سيتواجدون في كافة المواقع لمساعدتهم وتقديم الخدمة لهم وتنظيم الحركة، بما يضمن خروج الفعالية بصورة آمنة ومنظّمة تليق بالجمهور الأردني.





