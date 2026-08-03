الأمن: رصاصة في الهواء ليست طائشة بل قاتلة

وقالت في إدراج لها عبر صفحتها على "فيسبوك" الاثنين، إن الرصاصة التي تطلق في الهواء ليست بلا خطر، بل قد تستقر في جسد إنسان وتتسبب بوفاته أو إصابته.
ودعت المديرية إلى الامتناع عن إطلاق العيارات النارية في مختلف المناسبات.
-
أخبار متعلقة
-
"الاتحاد" يودع بطولة غرب آسيا لكرة القدم النسوية
-
الصفدي ونظيره البحريني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية
-
بدء تشغيل 10 نقاط جديدة للنقل العام إلى مدينة الحسن الصناعية في إربد
-
إقرار الإطار التنفيذي لمشروع "مدينتي تهتم"
-
دعما للأشقاء.. اتحاد الكرة يصادق على السماح للأندية بتسجيل لاعب فلسطيني واحد
-
الجرائم الإلكترونية تحذر الأردنيين من الإعلانات المضللة عبر وسائل التواصل
-
بدء تنفيذ مشروع تصريف مياه الأمطار في مادبا
-
وزير الاستثمار: قرارات مجلس الوزراء وسّعت نطاق الحوافز الصناعية في المحافظات