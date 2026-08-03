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الأمن: رصاصة في الهواء ليست طائشة بل قاتلة

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تعبيرية
 
الإثنين، 03-08-2026 10:59 م

الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر إطلاق العيارات النارية في الهواء، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى نتائج مأساوية وتهدد سلامة المواطنين.

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وقالت في إدراج لها عبر صفحتها على "فيسبوك" الاثنين، إن الرصاصة التي تطلق في الهواء ليست بلا خطر، بل قد تستقر في جسد إنسان وتتسبب بوفاته أو إصابته.


ودعت المديرية إلى الامتناع عن إطلاق العيارات النارية في مختلف المناسبات.

 
 


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