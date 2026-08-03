الأمن: رصاصة في الهواء ليست طائشة بل قاتلة

الوكيل الإخباري- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر إطلاق العيارات النارية في الهواء، مؤكدة أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى نتائج مأساوية وتهدد سلامة المواطنين.

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وقالت في إدراج لها عبر صفحتها على "فيسبوك" الاثنين، إن الرصاصة التي تطلق في الهواء ليست بلا خطر، بل قد تستقر في جسد إنسان وتتسبب بوفاته أو إصابته.