الأمن: رصد ومخالفة مركبات شاركت في مواكب حملات انتخابية

لافتا إلى أنه سيتم إنفاذ القانون على جميع هذه المركبات التي تم ضبطها في الميدان من قبل الدوريات العاملة، أو تم رصدها إلكترونياً أو وردت لإدارة السير، وتم التحقيق فيها والتأكد منها، لافتاً إلى أنه تم حجز عدد منها كما جرى التعميم على عدد آخر، تمهيداً لضبطها وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها.
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