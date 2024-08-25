الأمن: رصد ومخالفة مركبات شاركت في مواكب حملات انتخابية

10:02 م

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الوكيل الإخباري- بيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن إدارتي السير والدوريات الخارجية قامتا برصد ومخالفة عدد من المركبات التي شاركت في مواكب معيقة للسير، تم ارتكابها من قبل أشخاص في مواكب مؤيدة لحملات انتخابية. اضافة اعلان





لافتا إلى أنه سيتم إنفاذ القانون على جميع هذه المركبات التي تم ضبطها في الميدان من قبل الدوريات العاملة، أو تم رصدها إلكترونياً أو وردت لإدارة السير، وتم التحقيق فيها والتأكد منها، لافتاً إلى أنه تم حجز عدد منها كما جرى التعميم على عدد آخر، تمهيداً لضبطها وحجزها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها.

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