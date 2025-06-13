الجمعة 2025-06-13 10:07 م
 

الأمن: سقوط أجسام جوية في عدد من مناطق المملكة ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات

https://www.alwakeelnews.com/story/734136
الامن العام
 
الجمعة، 13-06-2025 09:42 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت مديرية الأمن العام  عن سقوط أجسام جوية في عدد من مناطق المملكة ولم يتم الإبلاغ عن أية إصابات

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وكانت قد أكدت مديرية الأمن العام من جديد على ضرورة بقاء المواطنين داخل مناطق تواجدهم وتجنب المناطق المفتوحة الخارجية اثناء فترات اطلاق صافرات الانذار ولحين اعلان انتهائها.

 
gnews

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